I pompieri salvano un cervo e un cane

Un cervo e un cane i due salvataggi di animali da parte dei vigili del fuoco, domenica. Il primo salvataggio questa mattina a Calvene quando i pompieri di Schio sono intervenuti per tirare fuori dall’acqua nei pressi di via Maglio un cervo di notevoli dimensioni caduto nel corso d’acqua del canale scolmatore, che rischiava di annegare. I vigili del fuoco sono entrati in acqua con degli operatori SAF (Spelo Alpino Fluviali), riuscendo a legare il cervo e portalo a bordo canale e dopo essere stato sedato è stato recuperato. Sul posto il personale della polizia provinciale, che ha preso in consegna il cervo per liberarlo nei boschi circostanti appena finito l’effetto della sedazione. Un bassotto invece a spasso nel parco del museo del Risorgimento con i padroni e un altro cane, forse attirato da un animaletto è finito in un piccolo burrone, profondo circa 6 metri, pieno di rovi. Il padrone andato in aiuto dell’animale è rimasto a sua volta bloccato senza riuscire più a risalire. I vigili del fuoco attivati dalla compagna dell’uomo, arrivati sul posto con il personale SAF, hanno recuperato con un sacco il bassotto. Successivamente si è provveduto ad aiutare l’uomo, incolume, a riguadagnare la superficie.