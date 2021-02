I pompieri salvano un allocco incastrato in una canna fumaria

Un allocco è rimasto incastrato per qualche giorno in una canna fumaria di un’abitazione di Via Maso Ciscato a Schio, a salvarlo ci hanno pensatoi vigili del fuoco del locale distaccamento. A dare l’allarme i proprietari dell’abitazione, i quali da giorni sentivano dei rumori senza individuarne la provenienza, fino ad oggi. Il rapace si presume sia rimasto intrappolato per 4 giorni non riuscendo più a uscire dal comignolo. I componenti della squadra dei vigili del fuoco sono riusciti a catturare il rapace, che è stato affidato alle cure di un delegato della polizia provinciale per le cure presso un centro di fauna selvatica.