I pompieri salvano Bill, scivolato in un dirupo di oltre 70 metri in fondo all’Astico

Bill, un setter inglese, scivolato in dirupo profondo oltre 70 metri a Cogollo del Cengio è stato salvato dai vigili del fuoco, che l’hanno individuato in fondo al torrente all’Astico grazie anche al collare GPS. Il cane era a spasso questa mattina per le contrade della pedemontana quando è sfuggito al controllo del padrone e forse per inseguire qualche animaletto è scivolato lungo il precipizio. La squadra dei vigili del fuoco ha raggiunto il fondo del burrone e dopo diverse ricerche e grazie anche al collare dotato di GPS sono riusciti a individuare il cane a bordo della sponda opposta a ridosso dell’acqua. Il personale ha attraversato il torrente e raggiunto il segugio, il quale si è fatto docilmente avvicinare e recuperare dalla squadra. Le operazioni di ricerca soccorso e recupero sono durate oltre 4 ore.