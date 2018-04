I pompieri salvano Bambi

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla paginaPer essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Nella tarda serata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di via Bissoli a Calvene per il salvataggio di un capriolo, che si trovava all’interno di una roggia con oltre un metro d’acqua. La squadra intervenuta da Schio anche con gli operatori SAF (speleo alpino fluviali) sono entrati in acqua recuperando l’animale, oramai completamente stremato. Il “bambi” è stato asciugato e consegnato al veterinario di turno dell’unità sanitaria locale. Nella giornata di oggi l’animale sarà liberato nei boschi dalla polizia provinciale.