I pompieri di Arzignano recuperano un bretone

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Asse a Montebello Vicentino per soccorrere “Loti” un cane Breton finito giù dalla sponda del torrente Guà e impossibilitato a risalire per la ripidità dell’argine. I pompieri arrivati da Arzignano hanno posizionato una scala raggiungendo il cane da caccia che si è fatto docilmente aiutare a risalire. Loti è stato subito preso il consegna dal felice padrone che aveva dato l’allarme.