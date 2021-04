I poliziotti lo trovano con degli stupefacenti, lui gli bestemmia in faccia: denunciato

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, un giovane cittadino americano nato nel 2001 è stato denunciato per possesso di sostanza stupefacente, mancato utilizzo di mascherina e successivamente multato per aver bestemmiato contro gli agenti di Polizia intervenuti sul posto.

Il fatto è accaduto a Bertesina: le Volanti della Questura erano intervenute in via Coltura Camisana dopo aver ricevuto una segnalazione per aggressione.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno incontrato la vittima, un cittadino statunitense del 2001, che dopo essersi avvicinato ad un gruppo di ragazzi seduti su una panchina dell’area verde “Coltura Camisana”, avrebbe avuto un litigio con loro, discussione sfociata poi in un’aggressione.

Tuttavia, i poliziotti hanno riscontrato che il giovane deteneva delle sostanze stupefacenti. Quando interrogato a riguardo, l’uomo ha iniziato a inveire verbalmente contro gli agenti e contro il personale del 118 giunto per assisterlo.

Gli agenti delle Volanti hanno condotto l’uomo in Questura, dove è stato denunciato per i reati sopraelencati. Sono ancora in corso le dinamiche per cui sarebbe scoppiata la lite tra l’americano e il gruppo di ragazzi.