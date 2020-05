I parrucchieri tedeschi tornano al lavoro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Mentre in Italia la categoria dei parrucchieri naviga nelle nebbie, senza alcuna indicazione precisa sulle riaperture e chiari protocolli ed attende con impazienza un segnale, i parrucchieri tedeschi hanno riaperto oggi dopo la chiusura per molte settimane a causa del coronavirus. Una riapertura che prevede un appuntamento prenotato ed è soggetta ad una serie di prescrizioni.

Sono obbligatori – sia per il parrucchiere sia per il cliente – le mascherine ed è raccomandata per il parrucchiere, la visiera protettiva.

I servizi per cui si lavora sul viso, come la colorazione delle ciglia e delle sopracciglia, la rasatura e la cura della barba non sono per ora consentiti.

Anche il bicchiere d’acqua obbligatorio o la tazza di caffè vengono eliminati come pure le riviste. Queste misure hanno lo scopo di ridurre il rischio di infezione con il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 .

Il cliente si deve aspettare alcuni costi aggiuntivi (per il tempo aggiuntivo richiesto dalle misure di protezione, per i costi per la protezione della bocca, guanti monouso e disinfettanti. Inoltre, a causa delle regole sulla distanza, i parrucchieri possono servire meno clienti contemporaneamente).

L’Associazione dei parrucchieri tedeschi prevede un aumento medio dei prezzi da uno a due euro.

Non è sufficiente che il cliente si lavi i capelli prima di andare al parrucchiere. Lungo la strada potresti anche entrare in contatto con il virus.

Cosa succede se il cliente o un dipendente risultano positivi al virus? A tal fine, i dati di contatto del rispettivo parrucchiere sono registrati da ciascun cliente in un’applicazione. Ciò include l’indirizzo, il numero di cellulare e l’indirizzo e-mail. Se il peggio arriva, è possibile tracciare qualsiasi catena di infezione.



Tutte le attività in Germania segnalano numerose prenotazioni, addirittura per due o tre settimane. “Ci sarà semplicemente una corsa”, ha dichiarato l’amministratore delegato dell’Associazione centrale dell’associazione tedesca per i parrucchieri, Jörg Müller, all’agenzia di stampa tedesca. A causa delle restrizioni, è possibile seguire meno persone contemporaneamente. Secondo Müller, ad esempio, molti saloni devono accontentarsi di meno sedie a causa della distanza minima prescritta.

Non mancano i problemi, alcuni clienti rinunciano per non pagare il sovraccosto del lavaggio e il costo dei guanti monouso obbligatori e delle mascherine sono elevati a causa dell’elevata domanda e questo mette a dura prova gli operatori.

Chi viene sorpreso a violare le misure di salute e sicurezza, potrebbe essere multato di 500 euro.