I musicisti della OTO a Palazzo Chiericati

Note d’autore a Palazzo Chiericati con i musicisti della OTO, dal 28 aprile

Dopo aver chiuso con grande successo la stagione sinfonica di sette concerti al Teatro Comunale di Vicenza, dal 28 aprile la OTO si ripresenta al pubblico vicentino per la seconda edizione dei “Matinée al Chiericati”, rassegna di musica da camera della domenica mattina ospitata fra i tesori d’arte esposti al piano nobile di Palazzo Chiericati.Protagonisti della kermesse primaverile saranno i migliori archi e fiati della OTO guidati da quattro maestri formatori – sono Filippo Lama per i violini, Davide Sanson per i fiati, Jacopo Di Tonno per i violoncelli e Ubaldo Fioravanti per i contrabbassi – che presenteranno una serie di capolavori da Vivaldi agli autori contemporanei.

I “Matinée” iniziano domenica 28 aprile con un quintetto di ottoni che affronta brani di Bach, Vivaldi, Gershwin e di Sir Malcolm Arnold. Il 12 maggio è la volta dei violoncelli, sempre in formazione di quintetto, con un programma che fa il giro d’Europa toccando la Francia di Debussy e Ravel (la celeberrima Pavane pour une infante défunte), la Norvegia di Grieg (Holberg Suite), la Romania di Béla Bartók e l’Inghilterra di Peter Warlock. Il 19 maggio tornano i fiati guidati da Davide Sanson con brani per ensemble di “legni” firmati da Samuel Barber, Darius Milhaud e ancora Ravel (Le tombeau de Couperin). Una settimana più tardi – domenica 26 – tocca ad un insolito quartetto di soli contrabbassi mettersi in luce con un accattivante programma moderno e contemporaneo che comprende anche una speciale versione della Carmen di Bizet e di quattro antiche Danze veneziane trascritte da Giovanni Ludovisi, uno dei contrabbassisti della OTO.I quattro Matinée di giugno si aprono domenica 9 con una formazione d’archi guidata dal maestro Filippo Lama e la partecipazione di Alberto Maron al clavicembalo che interpreteranno lavori di Bach, Corelli, Albinoni, Vivaldi e Händel. Domenica 16 i riflettori si accenderanno di nuovo sui fiati con una proposta frizzante: i Quintetti di Respighi e del danese Carl Nielsen e in chiusura le Trois Bagatelles di Davide Sanson, formatore della OTO per la sezione dei fiati. Gli ultimi due appuntamenti sono appannaggio degli archi preparati dal maestro Lama, che non disdegna di suonare assieme ai suoi più giovani colleghi anche in questa serie dei Matinée: domenica 23 giugno il menù comprende Mozart e Boccherini (il Quintetto n. 4 con la chitarra-ospite di Raffaele Putzolu); domenica 30, infine, chiusura in bellezza con il Quintetto per archi n. 4 di Mozart e il Quartetto n. 2 di Antonio Bazzini.

I “Matinée al Chiericati” iniziano alle 11 e hanno la durata di circa un’ora. Il biglietto d’ingresso, che si può prenotare anche telefonicamente (0444 326598) o via email all’indirizzo segreteria@orchestraolimpico.it, costa 5 euro (non è compresa la visita al museo).Per visitare il museo: https://www.museicivicivicenza.it/it/