I Musei civici riaprono il 27 aprile

Dopo quasi due mesi riaprono le sedi dei Musei civici vicentini. Da martedì 27 aprile infatti si potrà tornare finalmente ad ammirare le opere d’arte della città e a visitare i monumenti, con gli orari che erano consuetudine prima della chiusura.

Sabato e domenica l’ingresso nelle sedi museali sarà solo su prenotazione da effettuare entro le 15.30 del venerdì antecedente la visita rivolgendosi all’Ufficio booking (contattare il Call center 0444964380 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13 oppure inviare un email a booking@comune.vicenza.it).

L’Ufficio informazioni e accoglienza turistica –Iat di piazza Matteotti, aperto da lunedì 26 aprile tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, è a disposizione per l’acquisto dei biglietti per la visita nei musei dal martedì al venerdì e per il ritiro e il pagamento dei biglietti prenotati per il sabato e la domenica.

“In un tempo così difficile riapriamo con forza e determinazione le sedi museali della nostra città chiuse da un mese e mezzo – spiega l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Abbiamo bisogno di entrare nei nostri palazzi e ammirare le opere d’arte in essi conservati nel rispetto di tutte le norme anticovid. Il sabato e la domenica, come previsto dalla normativa, sono esclusivamente su prenotazione, una modalità che vuole garantire la sicurezza in giornate in cui l’afflusso ai musei è più consistente. Mi auguro che questa modalità non scoraggi l’accesso, ma che, anzi, possa incentivare le visite che avverranno ad un orario prestabilito in tutta comodità e sicurezza. “

Si possono visitare dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30) il Teatro Olimpico, il Museo civico di Palazzo Chiericati, il Museo Naturalistico Archeologico e la Chiesa di Santa Corona (ingresso con biglietto).

La Basilica palladiana è aperta dalle 10 alle 17 (ultimo ingresso 16.30). Sarà anche a disposizione il servizio di biglietteria curato dallo Iat.

Il Museo del Risorgimento e della Resistenza è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (ultima entrata 16.30) con ingresso è gratuito.

Al Teatro Olimpico sarà possibile assistere, in orari prestabiliti, allo spettacolo gratuito Pop-Palladio Olimpico Project “Son et Lumière”. Lo spettacolo durerà una decina di minuti.

Le visite si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il Covid-19.

Attività didattica

È disponibile anche il servizio di didattica ai Musei civici di Vicenza a cura di Scatola Cultura, società cooperativa sociale onlus, che offre un programma molto articolato, con numerose tipologie di percorsi didattici per le varie fasce d’età, dalla scuola materna alla secondaria di secondo grado. Per informazioni: tel.3483832395, didattica.museivicenza@scatolacultura.it, https://scatolacultura.it/

Per prenotazioni: Call Center: 0444 964380, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, sabato dalle 9 alle 14.