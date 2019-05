I migliori incaricati alle vendite d’Italia sono Vicentini

Ivan Zambon, Cristian Peruzzi e Maria Teresa Toniolo, ricevono il Premio Nazionale AVEDISCO, il più importante riconoscimento nel mondo della Vendita Diretta

Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Ivan Zambon (al centro nella foto), di Arzignano, in provincia di Vicenza, Cristian Peruzzi (a destra), di Vicenza, e Maria Teresa Toniolo (a sinistra), brillante professionista di Creazzo, durante la 25ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, svoltasi lo scorso 24 maggio a Milano, sono stati premiati come migliori Incaricati alle Vendite del 2018. L’evento, patrocinato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano e presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso il Milan Marriott Hotel.

AVEDISCO – Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori – che si occupa anche di sostenere e tutelare la figura dell’Incaricato, ha premiato i migliori Incaricati alla Vendita delle Aziende Associate. I premi ricevuti dai brillanti professionisti vicentini, sono stati resi ancora più speciali dalla concomitanza con una storica ricorrenza: il Cinquantesimo anniversario della nascita dell’Associazione, la prima in Italia a rappresentare le più importanti realtà che utilizzano la Vendita Diretta a domicilio per la distribuzione di prodotti e servizi.

Ivan è stato nominato miglior Incaricato di Wool Service Srl, Azienda di Vendita Diretta specializzata in prodotti studiati per migliorare la qualità del sonno, perché con impegno, determinazione e ottimismo ha raggiunto notevoli traguardi.

Cristian è stato nominato miglior Incaricato di Holiday Dream Srl – Azienda di Vendita Diretta specializzata in viaggi, agenzia e tour operator – perché con costanza e determinazione ha raggiunto il miglior fatturato nell’anno 2018.

Maria Teresa ha vinto il Premio alla Carriera per i risultati ottenuti con l’azienda Wool Service Srl, Azienda di Vendita Diretta specializzata in prodotti studiati per migliorare la qualità del sonno e perché da 24 è un pilastro dell’azienda: grande venditrice ed ottimo capogruppo, fedele ed entusiasta.

Il mercato del Direct Selling ha dimostrato la sua forza nel 2018: le 41 Aziende Associate AVEDISCO hanno ottenuto un fatturato di quasi 689 milioni di euro e un valore occupazionale pari a quasi 223 mila Incaricati alle Vendite sull’intero territorio italiano.