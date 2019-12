I magnifici 4 dell’Incompiuta di Brendola

Sabato mattina durante la presentazione del progetto che vede protagonisti il Comune di Brendola e l’Università Iuav di Venezia in una partnership per la valorizzazione e conservazione della chiesa “Incompiuta”, si sono svolte anche le premiazioni di due tesi di laurea proprio sullo storico edificio del Comune brendolano.

Sono stati premiati gli studenti Jacopo Tibaldo, Erica Ferrarin, Rossella Roan, Pietro Zampieri. La tesi di Jacopo Tibaldo, studente di Trecenta (Rovigo) è stata presentata il 25 ottobre 2018 presso l’IUAV di Venezia all’interno della laurea magistrale in Architettura per il Nuovo e l’Antico – Cluster Paesaggi Culturali. Nel lavoro, dal titolo “L’Incompiuta, Chiesa San Michele Arcangelo di Brendola. Un Giardino archeologico nella rovina” lo studente presenta un progetto di riuso dell’Incompiuta proponendolo come un giardino archeologico, che possa ospitare i vari ritrovamenti archeologici del territorio ora siti nel municipio di Brendola e nel vicino museo “Zannato” di Montecchio Maggiore, grazie anche all’integrazione del sistema museale Agno-Chiampo. L’altra tesi premiata è stata presentata invece il 21 marzo 2019 presso l’IUAV di Venezia anch’essa all’interno della laurea magistrale in ClusterLab-Cultural Landscape. Il progetto è stato curato da tre studenti vicentini: Pietro Zampieri di Torri di Arcugnano, Rossella Roan di Thiene ed Erica Ferrarin di Vicenza. Il lavoro, dal titolo “In_continuità: Spazi e visioni paesaggistiche per la Chiesa In_compiuta di Brendola” nasce da un presupposto di ricucitura urbana: l’edificio, luogo ricco di storia e cultura, deve tornare ad essere spazio di incontro per i cittadini, uno spazio polifunzionale a servizio della comunità e dialogare con il territorio, diventandone parte integrante. Fruizione, continuità di spazi, conservazione, rivalorizzazione, piazza coperta, sono parole che racchiudono la chiave di lettura dell’intera tesi.