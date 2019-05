I magici scatti delle Dolomiti innevate da Venezia

Venezia, le Dolomiti e la neve di maggio: la meta turistica tra le più affascinanti al mondo si fonde con le montagne più amate. Una magia di scatti fotografici, con i Monti Pallidi che sembrano galleggiare sull’acqua della Laguna più famosa del mondo. Sono gli spettacolari scatti che stanno facendo il giro del web, complice anche questo pazzo pazzo meteo che ha pennellato di bianco le montagne italiane. Marco Contessa, appassionato fotografo, ha scattato queste foto lo scorso weekend al termine dell’ondata di maltempo. E in poco tempo hanno fatto il giro del web, a partire dalla pagina Facebook “Venezia per sempre”, che gestisce assieme ai soci fondatori. Un panorama senza paragoni reso possibile dal fenomeno del cosiddetto “stravedamento”, termine viene utilizzato dai pescatori per indicare quando l’orizzonte è visibile in maniera estremamente nitida al punto da lasciar vedere le vette che, in realtà, non sono poi così vicine. Centinaia di chilometri di distanza che si perdono in questi scatti eccezionali.