I lupi sempre più vicini ad Asiago

I lupi continuano ad impensierire gli altopianesi: è notizia di oggi, come riporta Il Giornale di Vicenza, che nel weekend un branco ha assaltato una manza a malga Lisser, nel comune di Enego, spostandosi poi fino a malga Busa di Calvene, per predare un’altra manza. Infine, si sono diretto verso il centro di Asiago, dove, in contrada Costa, hanno attaccato prima una vitella in contrada Costa, poi una seconda in val Longhini lungo la strada che conduce al Pennar.