I giovani sclendensi campioni d’Europa ricevuti in Comune

Nel pomeriggio del 22 luglio scorso la Giunta ha ricevuto in Municipio, Riccardo Zattra e Matteo De Facci studenti della classe 5° C indirizzo Elettronica e Automazione dell’Istituto Tecnico De Pretto di Schio, che hanno conquistato il podio ai Campionati europei di Robotica, ad Hannover, Germania, nella categoria “Rescue Line”. Una menzione di merito va anche all’altra delegazione del De Pretto, classe 3° D sempre di indirizzo Elettronica ed Automazione costituita da Matteo Pogetta, Matteo Berlato, Marco Grendene, Matteo Thiella, Marco Gentili e Sebastiano Zanella che si sono piazzati al 7° posto nella categoria “ Rescue Maze”. Un ottimo risultato considerato che le squadre che li hanno preceduti erano tutte quinte classi, e anche perché, nonostante la loro giovane età, sono risultati comunque primi tra tutti gli altri team italiani in gara. Presenti anche il prof. Giuseppe Tomiello, il tecnico Dario Marchiorato e a Vice Dirigente Barbara Scapin.