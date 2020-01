I giovani di Apindustria verso Dubai

Il 2020 sarà anche l’anno dell’Expo organizzato a Dubai, un grande evento internazionale che porrà ancora di più al centro dell’attenzione e dell’economia mondiale questa città araba, sempre più crocevia degli scambi commerciali e finanziari. Un mercato strategico che non può essere ignorato e per questo motivo il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Vicenza ha organizzato dal 6 al 10 febbraio una missione economica nella capitale economica degli Emirati Arabi.

Il programma prevede una fitta agenda di incontri con autorità locali, imprese, banche e investitori, con un focus su quattro temi di particolare interesse per gli imprenditori italiani: la possibilità di costituire in loco una società nella International Free Zone, gli investimenti immobiliari, il mercato delle energie rinnovabili e le opportunità messe a disposizione dal sistema bancario.

«Come Gruppo Giovani – spiega il suo presidente, Alessandro Berton – l’obiettivo che ci spinge è sempre quello di accrescere la nostra conoscenza, in questo caso di un paese con cui i legami sono già molti solidi e con un potenziale economico molto grande, ma dove rimangono alcune peculiarità – in primis culturali, ma anche politiche, giuridiche ed economiche – che è importante conoscere. Attraverso questa missione, gli imprenditori potranno approfondire la realtà di Dubai e crearsi contatti che potranno poi liberamente approfondire. Il tutto in un’area del mondo sempre più strategica, sia dal punto di vista geografico che economico».

Per informazioni e iscrizioni, entro il 20 gennaio: www.missionedubai.it