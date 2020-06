I gestori dei pubblici esercizi insieme a Comune e Polizia Locale per la sicurezza

Controlli della Polizia Locale non solo all’esterno dei locali, ma se necessario anche all’interno, per limitare il rischio di assembramenti. È quanto hanno chiesto i gestori dei pubblici esercizi di Montecchio Maggiore e le associazioni di categoria nel corso di un incontro convocato dall’Amministrazione comunale e a cui ha partecipato anche il Comandante della Polizia Locale dei Castelli Girolamo Simonato.

I gestori hanno espresso la massima disponibilità ad impegnarsi a vigilare affinché, in questa delicata fase 3 dell’emergenza coronavirus, i clienti rispettino le misure sul distanziamento interpersonale, ma al tempo stesso hanno chiesto un aiuto alla Polizia Locale. Ben venga, è stato detto in sostanza, l’ingresso degli uomini in divisa se questo può aiutare a far capire agli avventori l’importanza del rispetto delle regole.

“È stato un confronto sereno e molto collaborativo – spiega il sindaco Gianfranco Trapula -. I gestori di bar, gelaterie, eccetera, hanno pienamente condiviso con noi l’idea che, se vogliamo tornare al più presto alla normalità pre-emergenza, occorre rispettare il distanziamento sociale. L’impegno e i piccoli sacrifici di oggi possono dare buoni frutti domani”.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha illustrato le novità, su scala nazionale, che danno la possibilità di ottenere gratuitamente e con una procedura semplificata le autorizzazioni ad allestire fino al 31 ottobre un plateatico.

“È un’opportunità importante per i gestori – afferma il vicesindaco e assessore al commercio Milena Cecchetto -. I nostri uffici sono a completa disposizione per informazioni e per agevolare quanti volessero approfittarne. Il plateatico, gestito comunque secondo le norme per la sicurezza in questa fase 3, è un’occasione di rilancio della propria attività”.