I genitori le tolgono il cellulare: 19enne tenta di togliersi la vita

Voleva porre fine alla sua vita perché le era stato tolto il cellulare, ed è salvata in extremis, una ragazza di 19 anni. Era arrivata alla stazione di Padova, ieri, con l’intenzione di togliersi la vita, dopo aver manifestato le sue intenzioni suicide ai vicini di casa. Gli agenti della Polfer sono riusciti a rintracciarla nei pressi dei binari in evidente stato di confusione e agitazione, e sono riusciti ad avvicinarla, dopo averla rassicurata. La ragazza ha raccontato di aver avuto una discussione con i genitori a seguito della quale le avevano tolto il cellulare. È stata poi ricoverata, per un consulto medico, presso l’ospedale della città.