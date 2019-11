I funerali di Anna, Diletta e Daniele slittano a lunedì. A Schio al PalaRomare

Si svolgeranno quasi con certezza lunedì 11 novembre 2019 a Schio i funerali di Anna Pieropan e Daniele e Diletta Minati, morti nell’incidente a Bologna una settimana fa, mentre rientravano in camper da qualche giorno di vacanza. La conferma definitiva si avrà solo con il nulla osta della Procura di Bologna.

Le tre comunità che li piangono sono pronte a dar loro l’ultimo saluto e per ragioni di capienza, le famiglie hanno chiesto e ottenuto di far celebrare i funerali nella struttura del Palaromare di Schio in via dell’Industria.

La cerimonia avrà inizio alle ore 11.00 con ingresso dall’entrata principale che sarà aperta già dalle 10.15 per favorire una diluizione dell’afflusso. Gli ingressi laterali saranno infatti utilizzati solo per ragioni di servizio. Alle 10.30 inizierà una veglia con la presenza del Coro dei Mendicanti di sogni e l’intervento di altri cori.

Le famiglie di Anna, Daniele e Diletta assieme alle Amministrazioni di Isola Vicentina, Schio e Sovizzo, ringraziano quanti interverranno alla cerimonia.