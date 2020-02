I due casi del Basso Vicentino sono lievi e già auto-isolati, non sono a Noventa, nessun panico, no paesi blindati

Dei tre casi di contagio del Vicentino nessuno dei due riferiti al Basso Vicentino è a Noventa Vicentina ma in altri Comuni. Si tratta inoltre, lo RICORDIAMO, di casi lievi che riguarderebbero una signora anziana e una ragazza e le persone in questione si sono già auto-isolate, in attesa del passaggio dell’influenza e dello spegnimento, aggiungiamo, del panico che di giorno in giorno appare ingiustificato. Nessuno nel Basso Vicentino ha intenzione di blindare i paesi, considerando che di ora in ora appare sempre più chiaro che l’epidemia è diffusa pressoché ovunque e che i casi emergono solo dove le persone vengono sottoposte a test.

Ricordiamo che è stato più volte ricordato che nella maggior parte dei casi il decorso è asintomatico o simile ad una normale influenza. Il Governatore Zaia, fra l’altro, ha annunciato che vorrebbe far riaprire le scuole.