I donatori di Fidas Vicenza si riuniscono al Monte Cengio per spegnere 60 candeline

Centinaia di donatori sono attesi, la prossima domenica 30 giugno 2019 dalle ore 10.30 alla chiesetta del donatore al Monte Cengio, per rinnovare il proprio impegno a donare il sangue.

“La Festa del donatore di Fidas Vicenza è un grande evento, un momento di condivisione e di impegno che ci vede uniti e convinti nel rinnovare la nostra promessa. Quest’anno, inoltre, assume un valore particolare – spiega il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin – in quanto abbiamo da poco celebrato il Sessantesimo di fondazione, alla presenza di autorità e volontari storici che ancora oggi sono impegnati per il prossimo con dedizione ed amore”. Alle ore 11.00, alla presenza di tutti i labari di Gruppi e Zone dell’Associazione, verrà celebrata la santa messa. Ricordiamo che la nascita della chiesetta del Monte Cengio risale al 1974, quando il 5-6 ottobre l’Associazione ospitava a Vicenza il suo 13° Congresso nazionale e con l’occasione inaugurava, appunto, la chiesetta del donatore, costruita con entusiasmo dai donatori dell’Alto Vicentino su un terreno messo a disposizione da un donatore di Cogollo del Cengio. “La nostra chiesetta è un luogo di riflessione che attrae i donatori, ma non solo – conclude il presidente Morbin – tutti i giorni dell’anno. Quando si entra si respira chiaramente l’impegno di migliaia di persone che hanno calpestato i pochi metri quadri che caratterizzano questo luogo sacro intriso di solidarietà. La passione dei donatori di sangue si trasmette anche così”. La chiesetta del Monte Cengio è da sempre punto di ritrovo abituale di tutti i donatori sia della provincia di Vicenza che del Veneto.