I docenti vicentini a scuola di mobilità scolastica

“Mai come in questo periodo appare chiaro quanto una mobilità ben organizzata sia funzionale al benessere di tutti. E’ importante realizzare buone infrastrutture, ma è altrettanto strategico diffondere la cultura della mobilità sostenibile. Insieme a questo primo gruppo di lavoro l’amministrazione comunale intende fare rete per tradurre nel concreto le future linee guida sulla mobilità scolastica, step decisivo per un vero rientro alla normalità”.

Il corso in conference call per mobility manager scolastico avviato ieri mattina dal servizio Mobilità e trasporti del Comune di Vicenza con la collaborazione del servizio Istruzione è stata l’occasione, per l’assessore Matteo Celebron, per riflettere con i partecipanti sul ruolo che questa figura sta assumendo in seguito dalla pandemia da Coronavirus.

Inserito nel progetto europeo Mobilitatevi, e condotto dalla mobility manager d’area Carla Poloniato insieme all’associazione Euromobility, il corso di due giornate sta coinvolgendo una trentina di docenti degli istituti comprensivi e delle scuole secondarie della città.

Agli insegnanti, futuri mobility manager del proprio plesso scolastico, gli esperti di Euromobility hanno illustrato strumenti, iniziative e buone pratiche per ripensare in modo virtuoso gli spostamenti di bambini e ragazzi da casa a scuola. Dal car pooling al pedibus, sono infatti molte, ormai, le opzioni alternative alla mobilità tradizionale