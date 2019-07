I dipendenti della Isello Vernici salvi, ma il luogo di lavoro incenerito

Mentre si indaga sulle cause del disastroso incendio che ha incenerito la Isello Vernici di via Orna a Brendola un dato è purtroppo sicuro: l’azienda è in ginocchio e 22 dipendenti hanno perso il lavoro. L’azienda ha 59 anni e produce vernici per legno e formulati per la rifinizione del cuoio. Negli ultimi anni l’azienda si era specializzata nei prodotti per la rifinizione della pelle e solo 3 anni fa vi era stato l’ampliamento della palazzina direzionale dopo la costruzione del nuovo magazzino. Oltre ai 22 dipendenti conta 200 clienti e un fatturato di 15 milioni