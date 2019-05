I “diavoli rossi” del modellismo arrivano a Schio

Per la prima volta a Schio, il 25 e il 26 maggio 2019 il Red Devils Modelling Club sarà ospitato negli spazi espositivi del Lanificio Conte e dello Shed in cui avranno luogo i red devils awards 2019.

L’appuntamento biennale con la rassegna internazionale di modellismo statico, giunto quest’anno alla 19^ edizione, vedrà oltre 500 espositori che presenteranno e metteranno in concorso oltre 1500 modelli nelle varie categorie del modellismo. Al termine della manifestazione saranno, secondo classifica, gratificati con i meravigliosi e originali premi che l’organizzazione mette in palio. In particolare saranno premiati i primi tre classificati con rispettiva medaglia d’oro, d’argento e di bronzo, appositamente coniata per l’occasione. Un premio è previsto anche per il “best” di ogni categoria. Infine al “best of show” della rassegna andrà un pezzo da collezione: un elmo prussiano con il chiodo, risalente alla Prima Guerra Mondiale.

Il pubblico potra’ inoltre ammirare dimostrazioni che nomi illustri del modellismo mondiale faranno in due salette dedicate, tra cui:

Bernhard Lustig – Germania

Ruben Gonzales – Spagna

Jose’ Brito – Portogallo

Riccardo Forni – Italia

Essi mostreranno al pubblico presente le più aggiornate tecniche di pittura, realizzazione di ambientazioni,colorazione e montaggio di kit e modelli di ogni tipo.

La novità assoluta per l’italia è che quest’anno per la prima volta sono state inserite 3 nuove categorie a tema:

La guerra fredda, di cui si celebra l’anniversario dei 70 anni

Motorsport dedicata al mondo delle competizioni motoristiche

Gunpla dedicata ai modelli giapponesi della famosa ditta Bandai, colosso mondiale del modellismo sci-fi

Saranno presenti numerosi stand del settore dove il pubblico troverà le ultime novità del modellismo (colori, colle, kit di montaggio) nonché dei mezzi militari d’epoca con figuranti che indosseranno divise originali.

Non mancheranno le sorprese: in questa edizione si mostreranno le diverse tecniche per rendere in modo realistico il ghiaccio e la neve.

Il Red Devils modelling club è nato a Thiene nel 1987 e conta una trentina di soci appassionati che realizzano accurati modelli, le cui categorie classiche sono: arei, navi, mezzi militari, veicoli civile, auto e moto da corsa, figurini storici, fantasy, personaggi sci-fi. Come sottolineano Luciano Valente, presidente e gli organizzatori Fabrizio Faggion e Giovanni Castello, il valore di questa attività non va visto soltanto nell’abilità con cui i pazienti costruttori dei modelli realizzano pezzi minuziosi e precisi. Un valore aggiunto è infatti quello storico, la cui fedeltà implica una ricerca e una documentazione continue.

L’ingresso è libero con i seguenti orari:

sabato 25 dalle 14:00 alle 20:00

domenica 26 dalle 09:00 alle 17:00