I dati dell’Ulss Berica: poche terapie intensive ma tanti ricoveri

Nella tabella dell’Ulss 8 Berica che aggiorna la situazione in buona parte del territorio vicentino rispetto a venerdì si notano forse i primi effetti delle vaccinazioni. Il contagio non rallenta. Sono state rilevate altre 375 persone positive a fronte di 283 guarigioni. Anche i decessi, rispetto al picco di dicembre sono contenuti (+6).

Balzano in alto invece i ricoveri in Area Medica (+19) mentre rimangono relativamente stabili le terapie intensive (+1). In totale sono 9 mentre agli inizio di gennaio oscillavano sulle 30 unità occupate.