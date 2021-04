I dati della campagna vaccinale – Emilia Romagna: meno abitanti del Veneto ma più dosi consegnate

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Dai grafici emerge che il Veneto è la regione, fra le più popolose, che ha somministrato il maggior numero di dosi in base a quelle consegnate.

Proprio in merito alle dosi consegnate emerge il dato dell’Emilia Romagna. Con una popolazione di 4.459.000 abitanti ha ricevuto 1.289.060 dosi. Il Veneto, con una popolazione di 4.906.000 abitanti ne ha ricevute 1.265.870. Su questa differenza non vi è ancora una spiegazione, considerando che le distribuzioni dovevano avvenire in base alla popolazione di ogni regione.

Riguardo al numero di somministrazioni effettuate, in Veneto il 21,6 % della popolazione ha ricevuto almeno una dose, vale a dire più di 1 su 5.