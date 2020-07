I CORSI ESTIVI INTERNAZIONALI DEL CPV – DAI VIAGGI VIRTUALI AL FENICE GREEN ENERGY PARK

La voglia di imparare infatti non va in vacanza e proprio per il periodo estivo sono aperte presso la Fondazione Centro Produttività Veneto le iscrizioni ai corsi previsti. Si parte virtualmente per Londra e Barcellona e si partecipa dal vivo al Digital green jobs boot camp al Fenice Green Energy Park di PAdova

Una mobilità nuova e virtuale, quella promossa per l’estate 2020 dalla Fondazione Centro Produttività Veneto. Fino al 31 agosto, ogni lunedì, giovani (dai 14 anni) e adulti potranno intraprendere un viaggio di cinque giorni a Londra o Barcellona, per partecipare ad attività online, che comprendono lezioni di lingua inglese e spagnola con docenti madrelingua, incontri in diretta con esperti di vari settori che lavorano all’estero, escursioni e visite virtuali delle due città con guide turistiche locali, conversazioni con famiglie del luogo per vivere in maniera virtuale l’esperienza in una famiglia ospitante. Oltre ai semplici corsi di lingua, la digital summer school offrirà ben quattro diversi percorsi per incrementare le proprie competenze personali e professionali a seconda del settore prescelto: “how to be a tour guide” per migliorare l’inglese o lo spagnolo, scoprendo i segreti di Londra e Barcellona; “how to be a journalist”, per conoscere e imparare nuove strategie con alcuni tra i migliori giornalisti italiani a Londra; “how to be a film maker”, per vivere l’emozione di creare un proprio progetto con specialisti del settore; “how to be a digital marketing specialist”, per conoscere i segreti del mestiere con alcuni tra i migliori formatori del campo. Per garantire una comunicazione efficace e fluida, saranno creati dei gruppi sulla base del livello linguistico dei partecipanti. Ogni giornata di formazione sarà così suddivisa: dalle 10:00 alle 12:00, sulla base del percorso prescelto, si terranno le lezioni con i professionisti o i corsi di lingua con docenti madrelingua provenienti dalle migliori scuole di lingua; dalle 16:00 alle 17:00 sarà invece la volta delle escursioni interattive per esplorare e conoscere i segreti più nascosti delle due città. Per concludere, dalle 18:00 alle 19:00, si terrà un aperitivo virtuale con una famiglia del luogo per mettere alla prova e migliorare le proprie competenze linguistiche e immergersi nella cultura locale.

Non solo, in collaborazione con il Fenice Green Energy Park di Padova, sono in programma dei percorsi di formazione in lingua inglese, della durata di 30 o 40 ore, dedicati ai lavori green. “Digital green jobs boot camp”, questo il nome del progetto, permetterà ai giovani di partecipare a lezioni di video storytelling, robotica e droni con laboratori pratici in lingua. Durante le cinque giornate di formazione, sono previsti inoltre collegamenti online con aziende estere sulle tematiche trattate e lezioni su argomenti quali il fotovoltaico, le biomasse, il biodiesel, il bioetanolo, la micro plastica, la re-plastica e la bio plastica. Le lezioni si terranno, nel rispetto della salute dei partecipanti e delle normative di sicurezza vigenti, all’interno del parco che si sviluppa su un territorio di ben cinque ettari. La struttura, situata nell’isola di Terranegra, a pochi minuti dal cuore di Padova, rappresenta una concreta realizzazione di Smart City, con aree didattiche dedicate alle energie rinnovabili e alla ricerca tecnologica nell’ambito del risparmio energetico e dello sviluppo sostenibile. Attivamente impegnata nella didattica per tutte le fasce di età, gode di una pluriennale esperienza nella formazione nell’ambito dei Green Jobs, offrendo a giovani e adulti la possibilità di approfondire tecnologie d’avanguardia e di entrare in contatto con aziende virtuose e sostenibili.

Per informazioni e iscrizioni: massignan@cpv.org, tomba@cpv.org, https://www.cpv.org/soggiorni-linguistici.