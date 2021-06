I casi di variante Delta in Lombardia mettono in apprensione tutta Italia

81 casi di variante “Delta” (conosciuta anche come la variante “indiana”) di Corona Virus in Lombardia. Questi i dati di ieri della regione, che mentre cerca di risollevarsi proseguendo a spron battuto con la campagna vaccinale, deve fare i conti con delle varianti che spaventano non solo al di là del Garda ma anche in tutta Italia. Già in Gran Bretagna, la variante Delta ha costretto ad un rinvio della fine delle restrizioni e si spera che in Italia si possa scongiurare questo rischio. Il focolaio milanese è partito nella palestra Virgin di Città Studi.

Le varianti continuano ad allarmare gli esperti perché possono abbassare le barriere del Vaccino e perché stanno continuando ad aumentare, nei contagiati e nel numero di varianti: indiana, inglese, sudafricana, brasiliana. Ovviamente, gli esperti continuano a caldeggiare la vaccinazione, per scongiurare il più possibile che le situazioni si aggravino.