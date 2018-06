I Carabinieri trovano Kalashnikov, pistole e proiettili in un box auto di Vicenza

P.U. – I carabinieri del Nucleo Invstigativo di Vicenza e della Compagnia di Vicenza hanno scoperto mercoledì in un box auto di un condominio della zona Ovest (Dogana) un arsenale. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati stamane dal tenente colonnello Alessandro Giuliani, comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Vicenza, assieme al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vicenza, il capitano Umberto Gallucci.

La scoperta è avvenuta in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei residenti del condominio, che avevano notato uno strano viavai nello stabile che aveva come riferimento la zona box.

E’ stata avviata un’attività di indagine, sfociata in una perquisizione di un box in particolare. Il sospetto è che si trattasse di una base per lo spaccio di stupefacenti o refurtiva. In realtà nel box sono state trovate armi, munizioni, un furgone rubato e altro materiale.

Non sono stati resi pubblici tutti i dettagli dell’operazione che è tuttora in corso e potrebbe interessare anche altre province.

Sono stati trovati: un Kalashnikov con caricatore a banana, due revolver, una cinquantina di cartucce (357 magnum e altri calibri), cinque fumogeni per segnalazioni nautiche, due giubbini antiproiettile e un furgoncino Peugeot risultato rubato a Brescia ai primi di maggio. Non solo, anche due centraline elettriche di autoveicoli, indumenti atti al travisamento.

Tutto lascia pensare a materiale già utilizzato per reati contro il patrimonio o in procinto di essere usato.

Non appena arriverà l’autorizzazione della procura, ha riferito il tenente colonnello Giuliani, il materiale sarà esaminato dal RIS di Parma.

Dalle prime indagini non si esclude che il proprietario del box sia completamente ignaro dell’uso che ne veniva fatto.