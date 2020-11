I CARABINIERI CONNESSI ALLE TELECAMERE DEL COMUNE

(nell’intervista video il colonnello Nicola Bianchi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vicenza e il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, che anticipa l’installazione di nuove telecamere in alcuni quartieri)

Sono stati completati a Vicenza i lavori necessari a realizzare il collegamento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Vicenza con il sistema di videosorveglianza cittadino.

A darne l’annuncio questa mattina, nella sede di via Muggia, il Comandante Provinciale, Col. Nicola Bianchi, alla presenza del Prefetto, S.E. Dott. Pietro Signoriello, del Sindaco, Dott. Francesco Rucco e dei vertici della altre forze di polizia del territorio.

Ampia soddisfazione è stata espressa dal Col. Bianchi, che ha tenuto a ringraziare l’Amministrazione comunale vicentina per la disponibilità evidenziata, concretizzatasi anche nell’impegno economico pari a circa 13.000 euro, che ha consentito di realizzare il progetto. Il Col. Bianchi ha voluto, poi, rimarcare l’importanza strategica dell’iniziativa, dal momento che l’accesso alla cospicua rete di telecamere ubicate nei punti nevralgici del territorio comunale non può che rappresentare un valore aggiunto nella quotidiana attività svolta dall’Arma in città, tanto in campo preventivo che in quello di contrasto alla criminalità. La disponibilità di questo strumento condiviso, peraltro, non potrà che giovare alla già ottima collaborazione in essere con il Comando della Polizia Locale, nell’ottica di sempre più proficue azioni sinergiche.