I Carabinieri compiono 204 anni

Martedi 5 giugno, con una cerimonia militare che si terrà, a partire dalle ore 08.45, presso la caserma “Chinotto” di via Medici, i Carabinieri del Centro di Eccellenza per le Stability Police Units, diretto dal Gen. B. Giovanni Pietro Barbano e quelli del Comando Provinciale di Vicenza, comandati dal Col. Alberto Santini, celebreranno la ricorrenza del 204° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri

La ricorrenza viene celebrata il 5 giugno, sebbene il Corpo dei Carabinieri Reali sia stato istituito da Vittorio Emanuele I di Savoia il 13 luglio 1814, poiché il 5 giugno del 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, quale tributo per le gesta compiute da numerosi reparti nel corso della 1^ guerra mondiale.

La cerimonia vedrà lo schieramento, al cospetto delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, di un reparto di formazione, agli ordini di un Ufficiale del Comando Provinciale, composto da Comandanti di Stazione e carabinieri della provincia, militari del Gruppo Carabinieri Forestale e carabinieri del CoESPU, del NATO SP CoE e del contingente italiano dell’Eurogendfor.

Nel corso della manifestazione verranno consegnati alcuni riconoscimenti conferiti ai Carabinieri distintisi in attività di servizio.