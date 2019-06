I carabinieri arrestano pericoloso pregiudicato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Operazione dei Carabinieri di Bassano del Grappa: arrestato un pericoloso pluripregiudicato”

Un’azione congiunta dei Carabinieri della Stazione di Bassano del Grappa, del NORM e della Stazione di Lusiana, fatta di indagini e di un movimentatissimo episodio occorso ieri sera nel centro storico, ha finalmente posto fine alle intemperanze del pluripregiudicato marocchino 42enne Abdelladime Bousedra.

Il soggetto è stato rintracciato ed arrestato su ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a titolo di aggravamento a seguito di diverse violazioni della misura di divieto di dimora nella provincia di Vicenza: tale prima misura gli era stata irrogata a seguito del precedente arresto per resistenza a pubblico ufficiale operato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Bassano il 31 maggio

Le indagini e gli accertamenti del soggetto lo hanno visto protagonista di numerose intemperanze ed aggressioni fra Bassano del Grappa, Valstagna e Lusiana. In particolare:

L’8 giugno ha minacciato con il casco di una motocicletta gli avventori dello Gnomo’s Bar di Lusiana;

Il 10 giugno ha minacciato la guardia giurata del bar “Pocket Café” di Bassano del Grappa, denotando spiccata personalità antisociale e refrattarietà alle regole dello Stato;

Il 12 giugno ha colpito un bassanese in testa con una bottiglia, cagionandogli lesioni per 7 giorni.

A ciò si aggiungono le accuse di ricettazione formulate dalle Stazioni di Bassano del Grappa e Lusiana in occasione dell’ingente rinvenimento di merci rubate in Lusiana, oltre che procedimenti per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e dei figli.

L’operazione toglie dal territorio bassanese uno dei soggetti più socialmente pericolosi ancora in circolazione.