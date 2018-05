I candidati sindaco a confronto organizzato dall’Accademia Olimpica

L’Accademia Olimpica convoca i candidati sindaco di Vicenza per un dibattito pubblico, che si terrà giovedì 31 maggio alle 17.30 nel salone d’onore di palazzo Chiericati. Invito subito accettato da Filippo Albertin, Leonardo Bano, Otello Dalla Rosa, Franca Equizi, Andrea Maroso e Francesco Rucco, ai quali l’Istituzione cittadina, attiva dal 1555, tra le più antiche e prestigiose d’Italia, chiederà di illustrare i propri progetti in materia di politica culturale: «Ma anche e soprattutto – sottolinea il presidente Gaetano Thiene – di rispondere con chiarezza e senso di responsabilità agli interrogativi che porremo loro: sia, in generale, su quelli che potranno essere i rapporti fra l’Amministrazione Comunale e l’Accademia Olimpica, sia, nello specifico, sulla loro posizione circa le criticità logistiche e operative incontrate dalla nostra Istituzione: un patrimonio che la città non deve perdere e per la cui difesa ci aspettiamo impegni seri e concreti».

Ingresso libero. Informazioni allo 0444 324376.