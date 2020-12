La bara di Paolo Rossi entra in Duomo a Vicenza portata dai campioni del mondo del Mondiale ’82. Grande commozione in città e cori per Pablito. Presente anche Roberto Baggio.

Un cuore biancorosso, la maglia 20 della nazionale italiana, un coro Rossigol. Tutta Vicenza, il Veneto, l’Italia attorno al grande Paolino.