I CALCIATORI DEL VICENZA IN MUTANDE: PROMOSSI O BOCCIATI?

Il calendario dei calciatori del Vicenza sullo sfondo delle bellezze palladiane di Vicenza ha recentemente fatto scoppiare una nuova polemica per la squadra di Renzo Rosso. Prima le ragazze minorenni in short usate come raccattapalle a bordo campo, ora le 12 foto dei calciatori biancorossi in mutande sui luoghi simbolo del Palladio. E le critiche sono state molte. Ma i Vicentini che ne pensano? Servizio di Patrizia Lovato.