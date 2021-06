I Bioncorossi in ritiro sull’Altopiano

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Ancora poche settimane e prenderà il via la nuova stagione biancorossa! Si rinnova anche quest’anno il forte legame di LR Vicenza con la propria provincia e con le proprie montagne, in particolare con l’Altopiano di Asiago, che è stato scelto nuovamente questa estate come meta del ritiro biancorosso.



Da venerdì 16 luglio a venerdì 30 luglio, i biancorossi soggiorneranno presso l’Hotel Gaarten, accogliente struttura SPA & Wellness, immersa nel verde di Gallio, già sede del ritiro nella scorsa estate.



La squadra biancorossa avrà inoltre a disposizione per gli allenamenti due strutture sportive: lo stadio Zotti di Asiago, messo a disposizione dal Comune di Asiago e lo stadio comunale di Gallio, concesso dall’Amministrazione Comunale di Gallio, entrambi in collaborazione con l’ASD 7 Comuni 1967.



La società LR Vicenza desidera ringraziare la Provincia di Vicenza nella persona del Presidente Rucco, le Amministrazioni Comunali e i Sindaci di Asiago, Gallio e Roana per l’ospitalità e la fattiva collaborazione e supporto garantiti per permettere al nostro club di tornare sull’Altopiano, vicino ai propri tifosi