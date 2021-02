Hunger Games a Montecchio: domenica c’è ‘Coppie in caccia’

Domenica 21 Febbraio riparte la stagione turistica a Montecchio Maggiore con:

Coppie in Caccia – Caccia al Tesoro per chi si vuole bene!La Po Loco Alte Montecchio, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il Ristorante del Castello di Giulietta, organizza per Domenica 21 febbraio la gara:“COPPIE IN CACCIA” – CACCIA AL TESORO PER CHI SI VUOLE BENE!Per partecipare a questo gioco a tappe di coppia si deve:

– essere maggiorenni,

– darsi un nome di “fantasia” che identifichi la coppia

– avere una grande sintonia con il proprio compagno/a,

– avere un minimo di conoscenza del territorioLe iscrizioni alla gara potranno avvenire inviando un’email a: info@prolocoaltemontecchio.it con: nomi e cognomi dei membri della coppia partecipantenome di fantasia della coppia “creato per la gara”numero cellulare di riferimentoLe iscrizioni chiuderanno Venerdì 19 febbraio alle ore 12.00.Potranno partecipare alla gara solo 15 coppie.





INFORMAZIONI UTILI:Teatro della partenza sarà il piazzale della Chiesa di S. Pietro a Montecchio Maggiore.Orario di ritrovo: ore 14.00 di Domenica 21 febbraio.Arrivo e premiazioni finali: ore 17.30 presso la terrazza del Castello di Giulietta.Quota di iscrizione: 5.00 € a persona, da pagare in loco prima dell’inizio della gara.Il gioco consiste in un percorso a tappe in cui i partecipanti dovranno risolvere dei quiz di varia natura.Ad ogni tappa del gioco verranno consegnati degli indizi per raggiungere la tappa successiva.Percorso di gara: dal piazzale della Chiesa di San Pietro, percorrendo i sentieri che portano al Ristorante del Castello di Giulietta, si raggiungerà la terrazza del Castello, facendo sosta nelle seguenti tappe: Chiesetta di San Valentino, Sentiero dell’Amore, Monte Nero e parcheggio Priare.Una giuria, situata al Castello di Giulietta e lungo il percorso, valuterà i tempi di percorrenza e la correttezza delle soluzioni dei quiz stilando una classifica con il nome della coppia vincitrice.

PREMI IN PALIO:Ecco i premi per le tre prime coppie classificate:



1° PREMIO: un pernottamento presso l’Hotel Trettenero di Recoaro Terme (4 stelle) con incluso l’ingresso alla SPA dell’hotel2°PREMIO: una romantica cena al Ristorante del Castello di Giulietta di Montecchio Maggiore3°PREMIO: un coloratissimo mazzo di fioriA tutti i partecipanti verrà consegnata una mappa speciale come ricordo del percorso fatto.





REGOLAMENTO E AVVERTENZE:Regolamento Coppie in CacciaATTENZIONE: COPPIE IN CACCIA si svolgerà nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza anti covid-19 (rispetto delle distanze di sicurezza, utilizzo dei dispositivi di protezione individuali quali gel e mascherine)

Per maggiori informazioni:info@prolocoaltemontecchio.it340-0796224