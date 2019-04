(H)Open Week, al S. Bassiano test gratuiti

Anche l’ospedale San Bassiano aderisce alla grande mobilitazione per la salute della donna in programma in tutta Italia fino al 18 aprile, con la quarta edizione dell’ (H)Open Week promosso da ONDA. Per l’occasione, sono diverse le iniziative in programma, con attività di prevenzione e sensibilizzazione su alcune tra le principali problematiche della salute femminile.

Più in dettaglio, nei giorni 12, 15, 16, 17 e 18 aprile sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma gratuito, presso l’Ambulatorio di Cardiologia al 1° piano del San Bassiano (prenotazione obbligatoria al numero 0424 888448, chiamando dalle 12.00 alle 13.00 l’8,9 e 10 aprile).

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione nell’atrio dell’ospedale saranno esposti alcuni pannelli sulle principali problematiche ginecologiche, quali menopausa, endometriosi, depressione post partum e infertilità, per spiegare in modo sintetico ma chiaro le cause, i sintomi e le possibili cure di ciascuna problematica e in genere contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Sempre nella hall dell’ospedale, nella mattina del 15 aprile un medico e un’infermiera del Centro Senologico offriranno consulenza su fattori di rischio, prevenzione, stili di vita e sul modello di assistenza specializzata nella diagnosi, cura e riabilitazione psicofisica delle donne affette da neoplasia mammaria.

E ancora, il 16 aprile saranno proposti invece alle visitatrici dell’ospedale un questionario per valutazione del rischio di diabete e colloqui informativi con un dietista e un infermiere del servizio di Diabetologia, in collaborazione con l’Associazione diabetici.

Si svolgerà infine la mattina di mercoledì 17 aprile, presso la casa di riposo Villa Sant’Angela a Breganze, l’incontro aperto a tutta la popolazione sulla rete antiviolenza di genere attiva nel territorio, durante il quale si parlerà dei servizi esistenti ed anche delle possibili soluzioni legali applicabili in questi casi.