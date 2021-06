Hocley, la Mc Control batte Milano 5-0 ed è in semifinale di Coppa Italia

Altra vittoria per la Mc Control Diavoli Vicenza: dopo la vittoria di ieri contro Monleale per 3-0, ieri sera i berici hanno battuto nuovamente Milano (già avversaria in finale di campionato) con un rotondo 5-0 e si sono guadagnati l’accesso alla semifinale, da giocare domenica 6 giugno alle 10.

I Diavoli hanno disputato un’ottima gara, in cui vanno evidenziati i grandi contributi di Sigmund e Michele Frigo. Il collettivo si è espresso bene in attacco e in difesa, riuscendo a passare indenne quattro penalità. Merito comunque anche a Milano che, a dispetto del punteggio, ha combattuto con i vicentini per tutta la sfida.

Inizio subito vicentino: Delfino e Sigmund però si scontrano con le abilità di Mai, che chiude lo specchio, poi tocca al portiere vicentino, Michele Frigo, a ergersi a protagonista, quando in ordine Wennerstrom, Delfino e Pace devono uscire per penalità. Il vantaggio vicentino al 16′: assist di Sigmund per MacDonald che trafigge Mai. Due minuti dopo tocca a Sigmund raddoppiare e mandare le squadre a riposo sul 2-0.

Nella ripresa i biancorossi dilagano: Frigo non concede niente agli attaccanti di Milano, mentre Mai deve raccogliere il disco dalla propria porta dopo le reti di Sigmund e la doppietta di Delfino. Finisce 5-0 e Vicenza approda in semifinale.

“È stata una partita difficile come tutte le partite con Milano, potevano vincere loro come potevamo vincere noi – ha dichiarato a fine gara bomber Andrea Delfino, autore di una doppietta. – In queste gare conta chi riesce a sfruttare meglio le occasioni e a sbagliare meno. Ma non è finita, non abbiamo vinto niente, adesso ci riposiamo un po’ e pensiamo a domani. Siamo qui per provare a vincere la Coppa Italia, quindi concentrazione fino alla fine, cerchiamo di sfruttare le occasioni che avremo e di dare il massimo per raggiungere un altro degli obiettivi prefissati”.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Milano Quanta (2-0) 5-0

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo, Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Macdonald, Pace, Piantoni.

All. A. Roffo

Milano Quanta: Mai, Pignatti, Zagni, Ederle, Bellini, Battistella, Lettera, Rigoni F., Comencini, Ferrari, Belcastro, Banchero, Spimpolo, Caletti.

All. L. Rigoni

Arbitri: Rigoni D. e Lottaroli

RETI

PT: 16.40 MacDonald (V), 18.31 Sigmund (V);

ST: 21.55 Sigmund (V), 34.37 Delfino (V), 39.44 Delfino (V).