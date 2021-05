Hockey, la McControl Diavoli espugna Milano e pareggia la serie

Grande vittoria ieri sera per la McControl Diavoli Vicenza: i berici, dopo essere stati sotto 2-0 nella serie, ieri sera hanno battuto i pluricampioni d’Italia di Milano, che hanno sciupato così il secondo match point per ottenere il decimo scudetto consecutivo. Vicenza ha dominato gara4, vincedo 7-2. Ora per i biancorossi la situazione è positiva e potranno giocarsi gara5, decisiva per il titolo, tra le mura amiche.

I Diavoli avevano già condotto la partita a Milano in gara2, sciupando nel finale e all’overtime il vantaggio e una vittoria che sembrava alla portata; questa sera non hanno ripetuto l’errore e, ad inizio secondo tempo, quando Sigmund è andato in panchina sul 2-1 per Vicenza, i biancorossi hanno rischiato poco e hanno fatto fortino intorno al portiere Michele Frigo. I marcatori: tripletta per Delfino, doppietta di Nicola Frigo (a segno in ogni gara di finale) e reti di Wennerstrom, Sigmund.

Grande la soddisfazione del collettivo e di coach Roffo, ma ora concentrazione e determinazione dovranno restare immutate in vista del match decisivo da giocarsi sabato, perché Milano arriverà sotto i Berici combattiva.

“Sinceramente dopo le prime due gare abbiamo avuto una bellissima reazione – ha dichiarato il goalie biancorosso, Michele Frigo, autore di un’altra grande prova. – Era fondamentale, dopo aver vinto in casa in gara 3 con un vantaggio largo, portare a casa anche questa partita. Primo perché una sconfitta avrebbe chiuso i giochi e poi perché con una vittoria così, secondo me, abbiamo un passo già dentro alla finale e uno spirito positivo per affrontare gara 5. Adesso loro devono venire in casa nostra, noi siamo carichi e li aspettiamo. La vogliamo veramente questa vittoria”.

Tabellino

Milano Quanta – Mc Control Diavoli Vicenza (1-2) 2-7

Milano Quanta: Mai, Pignatti, Zagni, Barsanti, Ederle, Bellini, Battistella, Lettera, Rigoni F., Comencini, Ferrari, Belcastro, Banchero, Ronco, Spimpolo, Caletti.

All. L. Rigoni

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo, Piantoni, Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Macdonald, Pace.

All. A. Roffo

Arbitri: Grandini e Lega

RETI

PT: 3.25 Delfino (V), 16.17 Wennerstrom (V), 18.59 Banchero (M);

ST: 25.34 Sigmund (V), 28.22 Delfino (V), 28.47 Delfino (V), 32.20 Frigo N. (V), 32.50 Battistella (M), 36.01 Frigo N. (V).