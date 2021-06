Hockey, la Mc Control Vicenza fa doppietta e vince la Coppa Italia

La doppietta è servita: dopo aver vinto il campionato, ieri la Mc Control Diavoli Vicenza ha conquista anche la Coppa Italia grazie a una rete di Pace all’overtime, al termine di una partita combattuta ed emozionante. Avversaria ancora una volta Milano, che non è riuscita però a togliere il titolo a Vicenza, già vincitore della manifestazione nel 2019. La partita è terminata 4-3.

Milano passa in vantaggio dopo poco più di un minuto con Lettera, ma la Mc Control non si lascia intimorire e pareggia in un amen grazie di Baldan, che corregge in rete un tiro ribattuto da Mai. La sfida è subito combattuta: Lettera trova di nuovo la rete e raddoppia per Milano, prima che entrambe le squadre abbiano l’occasione di giocare in power play, senza però riuscire a concretizzare.

Grande battaglia anche nella ripresa, con i due portieri protagonisti dell’incontro. Delfino riesce a pareggiare al 24′, ben servito da Delfino, quindi il portiere milanese, Mai, si oppone a tutte le conclusioni vicentine. Milano prova l’affondo a 5′ dalla fine, quando il solito Lettera confeziona la tripletta. Vicenza cerca il pareggio alla disperata e lo trova con MacDonald ad un minuto dalla fine dei regolamentari, con i biancorossi in campo senza portiere.

Ai supplementari ci pensa Pace a dare la vittoria ai biancorossi, che vincono la Coppa Italia e conquistano la doppietta dopo la vittoria dello Scudetto.

“Sapevamo che la finale con Milano sarebbe stata come è stata – ha dichiarato a fine gara un visibilmente emozionato Angelo Roffo, coach dei Diavoli.- Siamo stati bravi sempre in Campionato e Coppa Italia, disputando delle partite di qualità per le quali devo ringraziare i miei ragazzi dal primo all’ultimo. Milano come sempre non delude e quando giochiamo con loro è sempre una grande battaglia. Ringrazio tutti: lo sponsor, la società, tutti i miei atleti e tutti coloro che hanno lavorato per questo traguardo, compresi tutti i collaboratori e chi pensa a risolvere tutto e ci permette di affrontare le partite al meglio e in tranquillità. In questo caso è chiaro che si pensa in particolare ai giocatori più rappresentativi, ma io devo ricordare tutti, anche la terza linea che stamattina contro Ferrara ha consentito agli altri di rifiatare, di giocare meno e farli essere più pronti in questa sfida. Infatti Milano all’overtime probabilmente ha risentito di tutte le gare giocate e noi ne avevamo di più, anche grazie a questi cambi. E poi Ustignani che ho dovuto sacrificare e che ha sempre dato il massimo, Alberti che questa mattina ha fatto una prova fantastica e ha consentito a Michele di giocare la finale e di vivere quest’anno, giocando come primo portiere e conquistando scudetto e coppa, di fare il salto di qualità. E secondo me diventerà uno dei migliori portieri al mondo nel giro di breve tempo”.

– Si può dire che questo week end a Forlì ha dimostrato la forza del gruppo.

“E’ sempre così, perché è il gruppo che vince: dallo sponsor, alla presidente, tutti i collaboratori, tutti i miei giocatori, quelli che hanno giocato di più, quelli che hanno giocato meno”.

E il capitano Luca Roffo nel momento di alzare la coppa ha ceduto l’onore proprio ad Andrea Alberti: “Mi pareva giusto dopo tutti questi anni di lotte insieme – ha spiegato il capitano biancorosso. – L’ho sentito dire strane cose sul suo futuro e sul fatto di appendere i guanti al chiodo, ma ha dimostrato di essere sempre in gran forma e di poter dare ancora tanto, quindi spero che cambi idea e mi pareva giusto alzasse la coppa lui. Questa vittoria ci dà una gioia immensa, ma spero di poter vivere ancora tante emozioni anche con lui”.

– E questa partita di emozioni ne ha date tante.

“Con Milano è sempre battaglia e spettacolo, sono una grande squadra e con la prova di questa sera meritano altrettanto onore anche loro, perché hanno giocato molto, sei partite in tre giorni, ma hanno dato battaglia fino all’ultimo e quindi bravi tutti. Noi eravamo riusciti a non subire gol nelle precedenti partite, mentre oggi abbiamo sofferto di più, ma la finale è la finale, le gambe erano più pesanti ed ogni disco pesava di più, quindi è normale, ma forse per questo questa vittoria è ancor più emozionante”.

Tabellino

Mc Control Diavoli Vicenza – Milano Quanta (1-2) 4-3 (overtime)

Mc Control Diavoli Vicenza: Alberti, Frigo, Wennerstrom, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Roffo, Baldan, Frigo N., Macdonald, Pace, Piantoni.

All. A. Roffo

Milano Quanta: Mai, Pignatti, Zagni, Ederle, Bellini, Battistella, Lettera, Rigoni F., Comencini, Ferrari, Belcastro, Banchero, Spimpolo, Caletti.

All. L. Rigoni

Arbitri: Rigoni e Lega

RETI

PT: 1.20 Lettera (M), 1.54 Baldan (V), 11.22 Lettera (M) pp;

ST: 24.30 Delfino (V) pp, 35.32 Lettera (M), 38.59 Mac Donald;

OT: 41.58 Pace