HIT SHOW – Folla di appassionati alla prima giornata

E’ partito forte HIT Show Outdoor Passion 2019. Tantissimi appassionati sin dall’apertura hanno superato la soglia del quartiere fieristico di Vicenza per visitare il Salone Internazionale dedicato a caccia, tiro sportivo e outdoor, organizzato da Italian Exhibition Group e aperto fino a lunedì 11 febbraio.

Tre giornate tutte dedicate al mondo venatorio e sportivo, con focus sul settore outdoor; occupati cinque padiglioni su 36.000 mq e 430 le imprese rappresentate. Attesi 40.000 visitatori. HIT Show è la risposta fieristica, nonché vetrina delle novità e delle innovazioni tecnologiche, di una filiera che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo: 2.500 le aziende produttrici, 12.000 addetti diretti e 87.000 con i settori collegati. Il valore della produzione è pari a mezzo miliardo di euro, 7 miliardi con l’indotto e i settori collegati.

Al taglio del nastro sono intervenuti la Sen. Erika Stefani (Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie), l’On. Vannia Gava (Sottosegretario di Stato all’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare), Giuseppe Pan (Assessore Politiche Agricole, Caccia e Pesca Regione Veneto), Francesco Rucco (Sindaco e Presidente Provincia Vicenza), e Ugo Ravanelli (Amministratore Delegato IEG). Nel pomeriggio è attesa a HIT Show la visita del Ministro dell’Interno, Sen. Matteo Salvini.

A far da cornice all’inaugurazione di HIT Show 2019 i grandi campioni italiani del tiro sportivo, campioni del calibro di Francesco Nespeca (vincitore alla Coppa del Mondo di Para Trap 2018), Silvana Stanco (oro al GP Marocco 2019 e bronzo al Campionato del Mondo di Changwon 2018 con quota olimpica per Tokyo 2020),Riccardo Filippelli (oro Mondiale skeet a squadre nel 2014, argento Mondiale skeet a squadre 2018 e bronzo nell’individuale sempre a Changwon 2018, con quota olimpica per Tokyo 2020) e Andrea Benelli (oro ad Atene 2004, vincitore di due mondiali e un europeo, ora CT della nazionale italiana di skeet).

Da segnalare in fiera il costante incremento di qualità della grande Shopping Area alla Hall 2 è la novità 2019 col debutto di Outdoor Awards, alla Hall 6 e 7 dedicata interamente al mondo della vita all’aperto con le anteprime delle creazioni italian style di abbigliamento tecnico, calzature e tutti gli accessori pensati per chi va a caccia e vive pienamente la natura. Saranno i visitatori stessi, esprimendo le loro preferenze, ad assegnare gli Outdoor Awards che verranno consegnati lunedì 11 febbraio. Alla Hall 7 le aree Education (anche Hall 8) e Hunting, Individual Protection e Target Sports.

Fra i punti di attrazione a HIT Show Outdoor Passion è la mostra ‘Le origini dell’uomo e della caccia’, realizzata in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo. La mostra ricostruisce con estremo realismo, per la gioia dei più piccoli, un grande bosco di querce, con una superficie di 150 mq dov’è ricreato l’ambiente tipico dell’ultima era glaciale. All’interno anche una fedele ricostruzione di Mammut adulto a grandezza naturale, alto 2,80 metri, al fianco di un mammut cucciolo e delle rare ricostruzioni di un Mammut ‘Lyuba’, trovato in Russia nel 2007, e di Mammut ‘Dima’, rinvenuto in Siberia nel 1977. Un’ambientazione arricchita dalla ricostruzione di un Orso delle Caverne, alto 3 metri. Come da tradizione, tante famiglie hanno seguito alla hall 4 la prima giornata di HIT Dog Show, spettacolare set dei migliori cani da caccia 1.500 esemplari di razze diverse, che sfilano e mostrano le loro abilità