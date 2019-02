HIT SHOW – Assessore Pan: “Punto riferimento per la caccia e gestione ambiente e fauna”

Hit Show non è solo l’appuntamento fieristico per eccellenza per il mondo venatorio, ma anche un’occasione di riflessione e confronto tra addetti ai lavori e con i maggiori esperti scientifici del settore per la gestione del patrimonio faunistico e la conservazione dell’ambiente e dell’ecosistema. Lo sottolinea l’assessore alla caccia della Regione Veneto, Giuseppe Pan, che domani, a mezzogiorno, inaugurerà la manifestazione internazionale dedicata alla caccia e all’outdoor nella Fiera a Vicenza.

La Regione Veneto sarà presente con uno proprio stand istituzionale insieme a Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. “I tecnici di Ispra porteranno il loro contributo sui problemi legati all’introduzione e alla diffusione delle specie aliene invasive, come nutrie e cinghiali – sottolinea l’assessore – Interverranno inoltre nel convegno di domani pomeriggio dedicato alla “Presentazione dello studio e monitoraggio della specie Beccaccia in Veneto- report 2016/2018”, che illustrerà i risultati del monitoraggio sulla specie migratrice. Ispra è punto di riferimento imprescindibile per una corretta impostazione delle politiche venatorie e dei progetti ambientali della Regione Veneto”.

“Abbiamo aderito all’appuntamento fieristico di Vicenza in quanto evento commerciale per operatori, appassionati e professionisti di un settore che conta in Veneto 42 mila cacciatori tesserati – conclude Pan – ma soprattutto perché è un osservatorio sul comparto e sede qualificata di confronto tra amministrazioni e istituzioni del mondo venatorio. Il successo di espositori e di pubblico che Hit Show sta registrando negli anni conferma l’ampio rilievo delle tematiche rappresentate, il radicamento della tradizione e della cultura venatoria e l’interesse crescente per una conoscenza più approfondita degli ecosistemi e dei sistemi di controllo dei delicati equilibri fauna-ambiente”.