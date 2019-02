HIT SHOW 2019 – Con l’App tutte le info a portata di mano

Visualizzare il calendario degli eventi, servizi e mappe dei padiglioni con localizzazione degli stand… tutto racchiuso in un App. Dopo il positivo debutto dell’anno scorso, torna rinnovata l’App di HIT Show, il Salone internazionale di Italian Exhibition Group dedicato alla caccia, al tiro sportivo e outdoor (quartiere fieristico di Vicenza, dal 9 all’11 febbraio 2019). Per chi sarà in fiera la App HIT Show, disponibile sia per sistemi Android che iOS, sarà un pratico strumento per orientarsi nel quartiere alla ricerca degli espositori, consultare il programma degli eventi e ricevere tutte le informazioni utili. Sono tante le opzioni previste dall’App a disposizione dei visitatori. Grazie alla funzionalità Social stream è possibile visualizzare tutti i post degli utenti con #hitshow, per una panoramica social dell’esperienza in fiera. Con la funzionalità Business cards, invece, si può scannerizzare il badge dei visitatori e mantenere nella propria app tutti i contatti generati durante la manifestazione (email, nome e cognome, azienda). My Ticket è il biglietto d’ingresso direttamente nella app, è sufficiente fare il login sulla app usando le stesse credenziali che si sono utilizzate per acquistare il biglietto sul sito. App personalizzata con la funzione Area personale, con la possibilità di fare il login tramite username e password oppure social login con Facebook e LinkedIn. All’interno di questa sezione si trovano gli espositori salvati (un utente può salvare un espositore di suo interesse che trova nel catalogo della app), i check-in effettuati e gli appuntamenti concordati con gli espositori.