Ha un malore durante una passeggiata: 74enne soccorso nella notte

Nella serata di ieri, un uomo è stato soccorso ai piedi della falesia di Ceredo. P.R., 74 anni, di Sant’Anna d’Alfaedo, in provincia di Verona, è stato tempestivamente raggiunto dal Soccorso alpino di Verona, che l’ha tratto in salvo. L’intervento è durato all’incirca un’ora e mezza, dalle 21:30 alle 23

L’uomo, a causa di un problema alle gambe non riusciva più a stare in piedi. Gli uomini del soccorso alpino, informati della posizione dell’uomo dai suoi familiari, lo hanno raggiunto in fondo al Vajo della Marciora con gli infermieri e un medico.

Raggiunto l’uomo, e prestatogli le prime cure, i soccorritori lo hanno caricato sulla barella e lo hanno trasportato fino all’ambulanza. Sul posto, sono intervenuti anche i vigili del fuoco.