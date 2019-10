Troppo ubriaco per l’alcoltest, lo ripete 11 volte

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Venerdì alle 19.30 in viale Trieste è stata fermata un’auto, il cui conducente era palesemente ubriaco. Sottoposto al controllo con l’etilometro, è risultato avere un’alcolemia di quasi 4 volte oltre il limite consentito. Era talmente ebbro da non riuscire nemmeno ad eseguire la seconda prova, nonostante ben 11 tentativi documentati. Si tratta di un sessantenne residente in città, al quale è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Se deciso dal giudice, il veicolo potrebbe essere confiscato.