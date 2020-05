Guidava ubriaco: denunciato

Alle ore 14.00 di oggi una pattuglia del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio notava un’autovettura VW percorrere via IV Novembre di Santorso, con direzione Piovene Rocchette, procedendo a zig – zag e creando rallentamenti nei confronti dei veicoli che lo seguivano. La pattuglia provvedeva quindi a fermare il mezzo in condizioni di sicurezza: il conducente veniva sottoposto a pre test con esito positivo. Pertanto, dopo essere accompagnato presso il comando, il soggetto veniva sottoposto a prove etilometriche le quali confermavano un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito. In considerazione di ciò, il conducente veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada, la patente veniva immediatamente ritirata ai fini della sospensione, con la conseguente decurtazione di 10 punti.