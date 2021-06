Guidavano con patenti false o inesistenti: denunciati

Dopo un controllo veicolare di una pattuglia che aveva segnalato alla Procura di Vicenza un cittadino rumeno per aver esibito un tagliando di revisione falso, gli investigatori della Polizia Stradale di Vicenza hanno fatto degli accertamenti. L’uomo è stato denunciato anche per false attestazioni a Pubblico Ufficiale: aveva denunciato pochi mesi prima, ai Carabinieri, lo smarrimento della patente di guida rumena, titolo che in realtà non aveva mai conseguito.

Altri operatori di una pattuglia di servizio durante un controllo sulla viabilità ordinaria, rilevando che la patente rumena presentata da un conducente di cittadinanza indiana era falsa, hanno segnalato l’uomo per uso di atto falso oltre che al sequestro della patente e dell’autoveicolo condotto senza aver mai conseguito una patente di guida.