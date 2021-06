Ieri pomeriggio intorno alle 14.30 lungo Viale Mazzini una volante ha fermato e controllato l’auto di M.J.T. 25enne nato a Napoli ma cittadino dello Sri Lanka. L’uomo, che risultava senza patente, ha esibito una patente internazionale falsa, presa su internet per 150 euro. Sequestrata la patente falsa, l’uomo è stato denunciata per uso di atto falso e multato per 160 euro.