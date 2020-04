Guidava con la patente di guida falsa e mai conseguita: denunciato

Nella notte, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, fortemente voluti dal Questore della città di Vicenza

Messineo, una volante ha effettuato un controllo ad un furgone, condotto da J.S., di nazionalità serba, 55 anni. L’uomo ha giustificato il proprio spostamento per esigenze lavorative, in qualità di

dipendente di una ditta di trasporti locale, impegnata nella distribuzione della carta stampata. Al controllo, l’uomo ha esibito una patente di guida rilasciata dalle Autorità slovene. Ma da un controllo più approfondito, il documento in questione, inizialmente ritenuto genuino, risultava falso. Pertanto la patente di guida è stata

sottoposta a sequestro e venivano effettuati successivi controlli dai quali risultava una precedente segnalazione per ritiro della patente. Anche il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

L’uomo è indagato in stato di libertà e sanzionato per guida senza patente, perché mai conseguita.