Guida ubriaco ed esce di strada: denunciato

Il 23 ottobre i Carabinieri di Bassano, al termine accertamenti, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l ’effetto di stupefacenti B.A. italiano 42enne, residente a Rossano Veneto. L’uomo, il 9 ottobre scorso, a Rosà, era uscito di strada in maniera autonoma con la sua auto. In seguito le analisi hanno dimostrato un tasso alcolico pari a 2,32 g/l, oltre alla presenza cannabinoidi. Patente di guida ritirata.